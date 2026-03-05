Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wielki powrót gwiazd K-popu! Netflix prezentuje zwiastun koncertu BTS na żywo 0

Dla fanów koreańskiego popu szykuje się nie lada gratka. Już niedługo wielkie wydarzenie, które za sprawą platormy streamingowej Netflix będzie można oglądać na żywo! Szczegóły w dalszej części artykułu.

Koncert BTS: Comeback na żywo I Arirang zostanie wyemitowany na żywo w serwisie Netflix 21 marca 2026 roku o godz. 12:00 polskiego czasu. Wydarzenie odbędzie się w Seulu, w Korei Południowej tuż po premierze nowego albumu grupy – "Arirang". Za reżyserię koncertu odpowiada Hamish Hamilton, znany z realizacji widowisk Super Bowl Halftime Show.

Będzie to pierwsza okazja od ponad trzech lat, by zobaczyć wszystkich członków BTS – RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V i Jungkook – razem na jednej scenie. Wydarzenie rozpocznie światową trasę koncertową popularnej grupy K-popowej.

Poniżej zwiastun tego wydarzenia.

Źrodło: Netflix