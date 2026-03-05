Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kultowa włoska komedia z rekordem Guinnessa wraca do polskich kin! 0

Kultowy komediodramat, który stał się przebojem kasowym na całym świecie i doczekał się wpisania do Księgi Rekordów Guinnessa, wraca 10 lat po światowej premierze do kin! Film doczekał się ponad remeaków w ponad 20 krajach, w tym także w Polsce. Mowa o produkcji zatytułowanej "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie".

Wczytywanie...

Siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru rozpoczynają zabawę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-maila lub rozmowy telefonicznej, jakie otrzymują w trakcie spotkania.

Kiedy tym samym wiele tajemnic zaczyna wypływać na światło dzienne, niewinna gra rodzi konflikty, które niełatwo będzie zażegnać…

CZY ZAGRASZ W TĘ GRĘ JESZCZE RAZ?

Jedną z głównych ról w filmie zagrała uwielbiana zarówno w Polsce, jak i we Włoszech – Kasia Smutniak.

Oto plakat promujący to wydarzenie:

Wczytywanie...

Źrodło: Aurora Films