Dlaczego film "Community" jeszcze nie powstał?

Filmowa kontynuacja kultowego serialu "Community" wciąż pozostaje w zawieszeniu. Choć projekt zapowiedziano już w 2022 roku, produkcja nadal nie ruszyła. Głównie z powodu napiętych harmonogramów obsady i wydarzeń w branży, które zatrzymały prace na wiele miesięcy.

Platforma Peacock ogłosiła w 2022 roku, że przygotowuje film będący kontynuacją popularnego sitcomu. Projekt miał ponownie połączyć głównych aktorów serialu. Mowa o takich gwiazdach telewizji, jak Joel McHale, Donald Glover, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Alison Brie, Jim Rash oraz Ken Jeong. Za sterami projektu stoi nie kto inny, jak twórca oryginału, czyli Dan Harmon.

Zdjęcia planowano rozpocząć w połowie 2023 roku, jednak prace zatrzymały strajki scenarzystów i aktorów w Hollywood. Paradoksalnie przerwa ta okazała się częściowo korzystna, ponieważ Harmon wraz ze współscenarzystą Andrew Guestem wykorzystali ten czas na dopracowanie scenariusza.

Ostatnie konkretne informacje o projekcie pochodziły sprzed dwóch lat, kiedy aktor Donald Glover zdradził, że scenariusz jest gotowy. Od tego czasu wokół filmu panowała cisza. Teraz nową aktualizację przedstawił Andrew Guest podczas podcastu "The Watch". Jak wyjaśnił scenarzysta, produkcja była już bardzo blisko rozpoczęcia zdjęć pod koniec strajków w 2023 roku. Wówczas wszyscy aktorzy byli dostępni i gotowi do pracy, a ekipa produkcyjna była już skompletowana. Problem pojawił się jednak w momencie, gdy jeden z aktorów otrzymał projekt kolidujący terminowo z filmem.

Guest nie chciał ujawniać nazwiska, obawiając się reakcji oddanych fanów serialu. Podkreślił przy tym, że trudność polega na zgraniu grafików niezwykle zapracowanej obsady. Twórcy nie zamierzają iść na kompromisy w kwestii formuły projektu. Guest zaznaczył, że film nie powstanie w modelu znanym z późniejszych sezonów "Bogatych bankrutów", w których aktorzy często nagrywali sceny osobno.

Według scenarzysty siłą "Community" była zawsze chemia między bohaterami spotykającymi się przy jednym stole i to właśnie ten element twórcy chcą zachować w filmie. Oznacza to konieczność zebrania całej obsady w tym samym miejscu i czasie, co przy napiętych grafikach gwiazd pozostaje logistycznym wyzwaniem. Dodatkowym problematycznym czynnikiem jest napięty kalendarz samego Harmona. Twórca nadzoruje obecnie produkcję kolejnych sezonów serialu animowanego "Rick i Morty" oraz projektu "Krapopolis". W planach znajduje się również spin-off zatytułowany "President Curtis", rozwijający świat kultowego Ricka i Morty’ego.

Na razie nie podano nowej daty rozpoczęcia zdjęć do filmu Community. Projekt wciąż pozostaje w planach, ale jego realizacja będzie możliwa dopiero wtedy, gdy uda się zsynchronizować kalendarze wszystkich kluczowych członków obsady.

