Lee Isaac Chung odchodzi z prequela "Ocean's 11" 0

Reżyser Lee Isaac Chung nie będzie już odpowiadał za powstający w Warner Bros. Pictures prequel serii "Ocean’s 11". Twórca nominowanego do Oscara filmu "Minari" rozstał się z projektem rozwijanym wspólnie z Margot Robbie i jej wytwórnią LuckyChap Entertainment.

Jak poinformowali przedstawiciele studia, decyzja była "polubowna" i wynikała z różnic kreatywnych. Jednocześnie podkreślono, że współpraca z Chungiem była dla studia i LuckyChap cennym doświadczeniem, a drzwi do przyszłych projektów pozostają otwarte.

Projekt wciąż znajduje się w fazie przygotowań, a producenci rozpoczęli poszukiwania nowego reżysera. Według wcześniejszych informacji w filmie mieliby wystąpić Bradley Cooper i Benicio del Toro, którzy prowadzili rozmowy w sprawie udziału w produkcji u boku Robbie.

Scenariusz przygotowała Carrie Solomon, opierając się na postaciach stworzonych przez George'a Claytona Johnsona i Jacka Goldena Russella. Nieoficjalnie mówi się, że akcja filmu może rozgrywać się w czasie Monaco Grand Prix 1962, co czyniłoby go prequelem osadzonym w realiach początku lat 60.

Projekt nie jest powiązany z powstającym równolegle filmem "Ocean’s 14". W grudniu George Clooney zdradził, że produkcja otrzymała już zielone światło, jeśli chodzi o sprawy budżetowe i twórcy wraz z aktorami planują rozpocząć zdjęcia latem. Inspiracją dla scenariusza ma być klasyczna komedia kryminalna "W starym, dobrym stylu" z 1979 roku.

Źrodło: Deadline