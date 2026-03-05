Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gwiazda Marvela faworytem HBO do roli Voldemorta

Co prawda w pierwszym sezonie serialu HBO "Harry Potter" Lord Voldemort nie pojawi się w fizycznej postaci, już teraz pojawiają się informacje o aktorze, który mógłby użyczyć mu głosu. Według doniesień Daniela Richtmana, Paul Bettany jest głównym kandydatem stacji do wcielenia się w legendarnego czarnoksiężnika.

Voldemort zostanie w pełni ukazany dopiero w drugim sezonie, a w pierwszym jego złowrogi charakter ma zostać przedstawiony głównie poprzez głos.

Inny medialny faworyt, czyli Cillian Murphy zdementował jakiś czas temu plotki o swoim udziale w serialu mówiąc wprost, że nie będzie Voldemortem i prasa może zrobić z tego nagłówek.

Główny skład obsady serialu obejmuje m.in.: Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger, Alastaire’a Stouta jako Rona Weasleya, Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledore’a, Janet McTeer jako Minervę McGonagall, Paapę Essiedu jako Severusa Snape’a, Nicka Frosta jako Hagrida, Louise Brealey jako Madam Rolandę Hooch i Paula Whitehouse'a jako Argusa Filcha.

Serialem zarządza Francesca Gardiner jako showrunnerka i producentka wykonawcza, a Mark Mylod pełni funkcję producenta wykonawczego i reżysera kilku odcinków.

Jak zapowiada HBO, serial będzie wierną adaptacją ukochanej serii książek autorstwa J.K. Rowling, z nową obsadą i nowym pokoleniem fanów, zachowując jednocześnie wszystkie klasyczne postaci i szczegóły, które fani kochają od ponad dwudziestu pięciu lat.

Źrodło: comicbookmovie.com