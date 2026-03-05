Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy Michael B. Jordan zagrozi Chalametowi w wyścigu o Oscara? 0

Oscarowy wyścig trwa i ostatnie wydarzenia jeszcze bardziej zaostrzają rywalizację. Szczególnie w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego. Jeszcze do niedawna Timothée Chalamet uchodził za faworyta, to dzisiaj jego szanse na statuetkę pozostają niepewne.

Według raportu "The Hollywood Reporter", powodem wątpliwości są nie tylko porażki w innych prestiżowych plebiscytach, ale także sam Chalamet. W wieku zaledwie 30 lat aktor wypracował sobie imponującą zdolność autopromocji, napędzając olbrzymie wyniki kasowe swoich filmów. Jednak w oczach głosujących Akademii jego intensywna kampania może działać na niekorzyść.

Przegrana w kategorii SAG Award na rzecz Michaela B. Jordana zmieniła dynamikę wyścigu o Oscara. Historycznie rzecz biorąc, ostatnim aktorem, który zdobył Oscara po porażkach zarówno w BAFTA, jak i SAG, był George Clooney za "Syrianę", ale miało to miejsce 20 lat temu. Szanse Chalameta nie wyglądają więc najlepiej.

Obrońcy aktora podkreślają, że przegrana w SAG była częściowo wynikiem faktu, iż w poprzednim roku Chalamet zdobył nagrodę za "Kompletnie nieznanego". Równocześnie jego otwartość, bezpośrednia autopromocja i chęć publicznego mówienia o Oscarze łamią niepisane hollywoodzkie reguły, co mogło zrazić część członków Akademii.

Wygrana Jordana w SAG w czasie trwającego głosowania do Oscarów dodatkowo wzmocniła jego pozycję, jednocześnie osłabiając Chalameta. Teraz, mimo doskonałych recenzji i ponad 157 mln dolarów w box-office "Wielkiego Marty'ego", pytanie brzmi czy faworyt rzeczywiście sięgnie po Oscara 15 marca, czy czeka nas niespodzianka? A warto pamiętam, że Wagner Moura i Leonardo DiCaprio także są jeszcze w grze.

Źrodło: The Hollywood Reporter