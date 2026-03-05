Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jon Hamm znów w tarapatach. Zwiastun 2. sezonu "Znajomych i sąsiadów" 0

Apple zaprezentowało zwiastun drugiego sezonu serialu "Znajomi i sąsiedzi", w którym główną rolę gra Jon Hamm.

W nowych odcinkach Andrew Cooper (Hamm) wciąż prowadzi podwójne życie, potajemnie okradając domy w swojej okolicy. Sytuacja zaczyna się jednak komplikować, gdy w sąsiedztwie pojawia się tajemniczy nowy lokator, który może ujawnić jego sekret i narazić rodzinę bohatera na poważne konsekwencje. W postać nowego sąsiada wciela się nominowany do nagrody Emmy James Marsden.

W obsadzie serialu powracają również m.in. Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt oraz Donovan Colan.

Za serial odpowiada twórca i showrunner Jonathan Tropper, który realizuje projekt w ramach swojej umowy z Apple. Produkcja powróci na platformę Apple TV+ 3 kwietnia 2026 roku, a kolejne odcinki będą publikowane co tydzień aż do 5 czerwca. Sezon będzie liczył 10 odcinków.

Oto zwiastun:

Źrodło: Apple TV+