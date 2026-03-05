Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Finał "The Boys" coraz bliżej. Prime Video ujawnia zwiastun 5. sezonu 0

Platforma Prime Video zaprezentowała oficjalny zwiastun piątego i zarazem finałowego sezonu serialu "The Boys". Produkcja przygotowana przez Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios powróci z nowymi odcinkami 8 kwietnia 2026 roku.

Premierę sezonu otworzą dwa pierwsze epizody. Kolejne będą trafiać do widzów w tygodniowych odstępach, aż do wielkiego finału zaplanowanego na 20 maja 2026 roku. Serial będzie dostępny wyłącznie w serwisie Prime Video.

Zwiastun zapowiada ostateczną konfrontację bohaterów znanych z poprzednich sezonów. Twórcy sugerują, że nadchodzące wydarzenia doprowadzą historię do kulminacji, która na zawsze odmieni świat przedstawiony w serialu.

Akcja finałowego sezonu rozgrywa się w rzeczywistości całkowicie podporządkowanej woli Homelandera. Najpotężniejszy z Supków sprawuje niemal absolutną władzę, kierując się własnymi, często nieprzewidywalnymi zachciankami. W tym czasie Hughie, Mother’s Milk oraz Frenchie zostają uwięzieni w tzw. "Obozie Wolności". Annie January próbuje zorganizować ruch oporu przeciwko dominacji Supków, podczas gdy Kimiko znika bez śladu.

Sytuacja ulega zmianie wraz z powrotem Billy Butchera. Bohater jest gotów wykorzystać wirusa zdolnego zniszczyć wszystkich Supków. Jego decyzja uruchamia serię wydarzeń, które mogą doprowadzić do ostatecznego starcia i definitywnie zmienić losy świata przedstawionego w serialu.

Piąty sezon ma stanowić finał wieloletniej historii jednego z największych hitów platformy Prime Video, który przez lata zdobył uznanie widzów i liczne nominacje do nagród Emmy.

Oto zwiastun i plakat promujące nową serię:

Źrodło: Prime Video