"Awantura" powraca z nową obsadą i nowym konfliktem. Zobacz zwiastun 2. sezonu

Netflix opublikował pierwszą zapowiedź 2. sezonu nagrodzonego Emmy serialu Awantura. Produkcja powraca z nową obsadą. Na pokładzie m.in. Oscar Isaac i Carey Mulligan.

kadr z serialu "Awantura"

Nowa seria tej antologii przeniesie widzów w świat elitarnego klubu golfowego. Główni bohaterowie Ashley i Austin, młoda para grana przez Cailee Spaeny i Charlesa Meltona, przypadkowo są świadkami ostrego konfliktu między swoim szefem Joshem (Oscar Isaac) a jego żoną Lindsay (Carey Mulligan). To wydarzenie prowadzi do intryg, szantażu i napięć w świecie, w którym królują bogactwo i władza. Kluczową rolę odegra także właścicielka klubu, miliarderka koreańskiego pochodzenia, grana przez Youn Yuh-jung, która zmaga się z własnym skandalem związanym z drugim mężem, doktorem Kim (Song Kang Ho).

Poniżej wspomniana zapowiedź:

W drugim sezonie Awantury występują także Seoyeon Jang, William Fichtner oraz Mikaela Hoover. Lee Sung Jin jest twórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym 2. sezonu. Wszystkie osiem odcinków nowej serii zostanie wyemitowanych na Netflix 16 kwietnia 2026 roku.

Wydany w kwietniu 2023 roku pierwszy sezon Awantury zdobył uznanie krytyków i widzów. Serial z udziałem Stevena Yeuna i Ali Wong zdobył aż osiem nagród Emmy, w tym za Najlepszy Serial Limitowany oraz nagrody dla głównych aktorów i za reżyserię.

Źrodło: Netflix, Comingsoon