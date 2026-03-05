"Projekt Hail Mary" nakręcony bez "zielonego ekranu". Czy będzie to hit sci fi? 0

Nadchodzący projekt sci fi Phila Lorda i Christophera Millera to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego gatunku ostatnich lat. Projekt Hail Mary wypełniony został praktycznymi efektami, a jego budżet sięga blisko 200 milionów dolarów.

kadr z filmu "Projekt Hail Mary"

Dysponując tak wielkim budżetem można by pomyśleć, że film będzie pełen nie tylko całkowicie CGI efektów wizualnych do ujęć kosmicznych, ale także wielu zielonych ekranów do scen, w których Ryan Gosling wchodzi w interakcje z kosmitą.

Okazuje się, że tak nie jest. Film, oparty na powieści Andy'ego Weira, opowiada o nauczycielu i byłym biologu na pokładzie statku kosmicznego. Tam dochodzi do interakcji z obcym o imieniu Rocky. W wywiadzie dla ComicBook.com Miller mówi, że projekt nie wykorzystuje ani zielonego ani niebieskiego ekranu. Zamiast tego ogromne fragmenty wnętrza i zewnętrznej części statku kosmicznego zostały zbudowane praktycznie, podobnie jak stworzenie Rocky’ego, co dało operatorowi filmu Greigowi Fraserowi dużą swobodę w kręceniu, a Ryanowi Goslingowi "autentycznego" partnera:

Zabawne w tym filmie jest to, że nie ma w nim żadnego zielonego ekranu. Nie użyto ani jednego zielonego ani niebieskiego ekranu. Cały statek został zbudowany. Mieliśmy ogromną część zewnętrznej części statku. Rocky był z nami przez cały czas. To sprawia, że wszystko wydaje się prawdziwe i naturalne. powiedział Miller.

Nadaje to produkcji całkowicie nowego wymiaru i wznosi ją na wyżyny, jeśli chodzi o produkcję sci fi, które w dużej mierze potrafią być nawet w całości kręcone na "zielonych" ekranach.

Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam – głosi oficjalny opis filmu.

Drew Goddard napisał scenariusz. Sandra Hüller, Ken Leung, Liz Kingsman, Orion Lee i Milana Vayntrub uzupełniają obsadę filmu.

Projekt Hail Mary trafi do kin 20 marca 2026 roku. Następnie za jakiś czas pojawi się na Prime Video, gdyż jest to film zrealizowany przez Amazon MGM Studios.

Źrodło: Dark Horizons