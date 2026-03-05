Nowe informacje o sequelu "Dzikiego robota" - tytuł, reżyser i fabuła 0

Animacja Dziki robot z 2024 roku była wielkim hitem DreamWorks zyskując aż trzy nominacje do Oscarów. Kontynuację filmu ogłoszono zaraz po kinowej premierze. Od tego czasu minęło jednak wiele miesięcy i o projekcie była cisza. Aż do teraz. Poznaliśmy oficjalny tytuł sequela, reżysera oraz jego fabułę.

The Wild Robot 2 będzie nosił tytuł The Wild Robot Escapes, co jest także tytułem drugiej książki z serii Petera Browna, na której swą fabułę opiera animacja.

Robotka Roz na odległej, dzikiej wyspie uczyła się życia od jej zwierzęcych mieszkańców i dostosowała się do otoczenia. Teraz jest uwięziona w gospodarstwie należącym do rodziny Shareefów. W nowym miejscu czekają na nią nowe niebezpieczeństwa. Roz jednak zrobi wszystko, aby uciec z cywilizowanego świata i powrócić do dawnego życia na wyspie, a co najważniejsze odnaleźć swego syna Jasnodzióbka. Aby tego dokonać, wyruszy w podróż ku wolności, najpierw przez las, a potem przez tętniące życiem wielkie miasto, gdzie czeka ją spotkanie z najgroźniejszymi stworzeniami: ludźmi – brzmi opis książki.

Chris Sanders nie wróci za kamerę, choć wciąż pisze scenariusz. Film wyreżyseruje zaś Troy Quane mający na swoim koncie Nimonę i Tajni i fajni. Jeff Hermann ponownie będzie producentem.

Data premiery sequela nie jest jeszcze znana.

