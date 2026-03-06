Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Denzel Washington jako Hannibal. Zdjęcia do historycznego filmu Netfliksa mogą ruszyć w czerwcu 0

Nowy film historyczny platformy Netflix poświęcony postaci legendarnego wodza Kartaginy nabiera rozpędu. Według najnowszych doniesień zdjęcia do produkcji, w której główną rolę zagra Denzel Washington, mogą rozpocząć się już w czerwcu.

Wczytywanie...

Informacje o projekcie pojawiły się po raz pierwszy pod koniec 2023 roku. Aktor ma wcielić się w Hannibala Barkę, jednego z najwybitniejszych dowódców wojskowych w historii. Za kamerą stanie Antoine Fuqua, który wcześniej współpracował z Washingtonem przy takich filmach jak "Dzień próby" czy seria "Bez litości".

Według serwisu "World of Reel" projekt jest obecnie w fazie przygotowań do rozpoczęcia zdjęć. Scenariusz przygotowuje John Logan, nominowany do Oscara twórca skryptów do takich produkcji jak "Gladiator" czy "Skyfall". Do zespołu odpowiadającego za film ma dołączyć także trzykrotny laureat Oscara za zdjęcia, czyli legendarny Robert Richardson.

Film ma opowiadać o kampanii Hannibala przeciwko Republice Rzymskiej podczas II wojny punickiej. Kartagiński dowódca zasłynął przede wszystkim spektakularną wyprawą przez Alpy, podczas której poprowadził swoją armię, w tym słynne słonie bojowe, przeciwko Rzymowi. Jego zwycięstwa pozwoliły Kartaginie kontrolować znaczną część południowych Włoch przez kilkanaście lat, aż do ostatecznej porażki z rąk Rzymian w bitwie pod Zamą.

Źrodło: World of Reel