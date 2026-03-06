Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix zamawia serial o Aleksandrze Wielkim i Arystotelesie 0

Netflix zdecydował się na realizację serialu "Alexander", który skupi się na relacji pomiędzy Aleksandrem Wielkim a jego nauczycielem, Arystotelesem.

Za scenariusz, reżyserię oraz produkcję wykonawczą odpowiada Jacob Tierney, twórca serialu "Gorąca rywalizacja". Projekt powstaje na podstawie powieści "The Golden Mean" autorstwa Annabel Lyon z 2009 roku.

Akcja serialu rozgrywa się w czasie, gdy potęga Aten chyli się ku upadkowi. Do Macedonii przybywa wówczas jeden z najwybitniejszych umysłów epoki, czyli Arystoteles, aby objąć rolę nauczyciela młodego i impulsywnego księcia Aleksandra.

Twórcy zapowiadają historię pełną pałacowych intryg, zakazanych relacji, brutalnych konfliktów i bezwzględnych ambicji. W centrum narracji znajdzie się skomplikowana relacja mentora i ucznia, która z czasem zaczyna wpływać nie tylko na ich życie, ale także na bieg historii. Po śmierci swojego ojca, króla Filipa II Macedońskiego, Aleksander rozpoczął serię kampanii wojennych, które doprowadziły do powstania jednego z największych imperiów w dziejach starożytnego świata.

Postać zdobywcy była już wcześniej przenoszona na ekran, m.in. w filmie "Aleksander" z 2004 roku w reżyserii Olivera Stone'a.

