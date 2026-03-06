"Nocny agent" z przedłużeniem na 4. sezon 0

Netflix po premierze trzeciego sezonu Nocnego agenta podjął decyzję co do przyszłości serialu. Jak można było się spodziewać, produkcja zebrała wystarczającą oglądalność i otrzymała zielone światło na realizację 4. serii, do której prace koncepcyjne trwały już od dłuższego czasu.

Oficjalne przedłużenie nastąpiło niecały miesiąc po premierze trzeciego sezonu serialu, w którym Gabriel Basso ponownie wcielił się w rolę agenta Petera Sutherlanda.

Jak wcześniej informowano, twórca serialu Shawn Ryan ma już swój pokój scenarzystów pracujący nad nowym sezonem i kilka gotowych scenariuszy. Potwierdzono również, że nowy sezon będzie kręcony w Los Angeles, dzięki kalifornijskiej uldze podatkowej w wysokości około 31,6 miliona dolarów. Aby ją zachować zdjęcia do 4. sezonu muszą się wkrótce rozpocząć. Premiera planowana jest pod koniec 2027 roku.

Pierwszy sezon Nocnego agenta okazał się jednym z największych hitów platformy, notując 98,2 mln wyświetleń w ciągu 91 dni. Druga odsłona również osiągnęła solidne wyniki, choć zauważalnie niższe niż debiut serii.

Fabuła trzeciego sezonu w dużej mierze jest skutkiem wydarzeń z finału drugiej serii. Peter Sutherland zostaje wezwany, by odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który uciekł do Stambułu z wrażliwymi informacjami rządowymi po zabiciu swojego szefa. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, w których Peter prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej sieci finansowej i unika próbujących go zabić płatnych morderców. Do tej listy problemów dochodzi mu jeszcze depcząca po piętach, nieustępliwa dziennikarka, z którą koniec końców podejmuje współpracę. Razem odkrywają dawne sekrety i mroczne porachunki, które grożą obaleniem rządu.

Źrodło: Dark Horizons