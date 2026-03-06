Chris Pine kontra Yeti. Michael Chaves reżyseruje film dla Netflix 0

Chris Pine poprowadzi obsadę nowego thrillera o przetrwaniu pt. "Yeti" w reżyserii Michaela Chavesa. Projekt powstaje dla Netflix.

Akcja filmu rozgrywa się głęboko w Alpach Szwajcarskich, gdzie lawina niespodziewanie uwolniła z lodowca coś pierwotnego i wciąż żywego. Nie mając nadziei na ratunek, ojciec (w tej roli Chris Pine) i jego córka muszą walczyć o przetrwanie z bezlitosnym drapieżnikiem, który wtapia się w śnieg i nieustannie ich ściga oraz prześladuje.

Iona Bell, Sofia Boutella i Ray Winstone uzupełniają obsadę. Termin rozpoczęcia prac na planie nie został jeszcze ujawniony, podobnie jak data premiery thrillera. Peter Gaffney napisał oryginalny scenariusz, który później przerobił Sean Trett. Erik Feig, Dan Kagan i Jessica Switch są producentami dla Picturestart.

Pine szerokiej publiczności najbardziej znany jest z roli Steve’a Trevora w filmie Wonder Woman 1984. Wystąpił także w przygodowym Dungeons & Dragons: Złodziejski honor oraz dramacie Nie martw się kochanie. Chaves zaś do tej pory stawał za kamerą jedynie horrorów. Yeti jest jego debiutem jeśli chodzi o inny gatunek filmowy. Ma on na swoim koncie dwie części Obecności – 3 i 4, Topielisko. Klątwa La Llorony i Zakonnicę II.

Źrodło: Dark Horizons