Seria "Pogromcy duchów" powiększy się o serial i film animowany - oto szczegóły projektów

Uniwersum "Pogromców duchów" cały czas się rozwija. W przygotowaniu jest nowy animowany film "Ghostbusters" oraz serial. Informacje na ten temat podał Jeff Sneider.

Wczytywanie... kadr z filmu "Pogromcy duchów. Imperium lodu"

Jeff Sneider, niedawno ujawnił, że w przygotowaniu jest nowy animowany film Ghostbusters. Projekt ten jest odrębny od wcześniej już zapowiedzianego serialu Netflixa. Film ma podobnież nosić tytuł Ecto, a jego fabuła ma być opowiedziana z perspektywy ducha. Jest on na wstępnym etapie realizacji, zaś animowany serial jest już w trakcie produkcji. Jego producentem wykonawczym i scenarzystą jest Elliott Kalan. Oba projekty powstają dla Netflixa. Ich produkcją kieruje Sony.

Akcja serialu zaś rozgrywać ma się w latach 90., podczas początkowej kadencji Waltera Pecka na burmistrza. Zarówno film, jak i serial to produkcje animowane. Dodatkowo Sneider spekuluje, że oba projekty będą skierowane do tej samej grupy wiekowej co Stranger Things: Opowieści z '85.

Co o tym sądzicie? Czekacie na kolejne produkcje z uniwersum "Pogromców duchów"?

Ostatnim obrazem z tego uniwersum jest aktorski film Pogromcy duchów. Imperium lodu, który należy do kontynuacji oryginalnej serii zapoczątkowanej w 2021 roku filmem Pogromcy duchów. Dziedzictwo.

Źrodło: ComingSoon