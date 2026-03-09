Mroczne tajemnice świata nieśmiertelnych powracają. Od dziś 2. sezon "Wywiadu z wampirem" w CANAL+ 0

Wywiad z wampirem to produkcja powstała na podstawie kultowej powieści Anne Rice. Jest ona częścią rozbudowanego serialowego uniwersum opartego na jej twórczości. Nowa odsłona serialu kontynuuje historię pełną niewiadomych i spisków, pogłębiając rysy psychologiczne postaci i ich wzajemne zależności.

Wczytywanie... kadr z serialu "Wywiad z wampirem"

Drugi sezon Wywiadu z wampirem rozwija historię Louisa de Pointe du Laca, który wciąż opowiada dziennikarzowi Danielowi Molloyowi o swoim życiu po przemianie w wampira. Po dramatycznych wydarzeniach w Nowym Orleanie, bohater wyrusza wraz z Claudią do Europy, gdzie próbują odnaleźć innych przedstawicieli swojego gatunku i zrozumieć, czym tak naprawdę jest nieśmiertelność i jak wykorzystywać daną im władzę. Ich poszukiwania prowadzą do Paryża i tajemniczego Théâtre des Vampires czyli miejsca, w którym wampiry odgrywają makabryczne spektakle. To tam granica między sztuką a okrucieństwem niemal całkowicie się zaciera, a bohaterowie będą musieli zmierzyć się z odpowiedziami na pytania, które stawiali sobie od dawna.

Fabuła kontynuacji serii skupia się wokół trójki głównych bohaterów – Lestata, Louisa i Claudii, pogłębiając ich wzajemne relacje. Na szali staje tu prawda o przeszłości, a pytania i niepewności z nią związane piętrzą się wśród zawiłych intryg i niebezpiecznych podróży. Serial odważnie podchodzi do materiału literackiego, przedstawiając wyraziste kreacje bohaterów oraz wciągając klimatyczną oprawą wizualną.

W głównych rolach powracają Jacob Anderson jako Louis de Pointe du Lac oraz Sam Reid jako charyzmatyczny i niebezpieczny Lestat de Lioncourt. Claudię w drugim sezonie gra Delainey Hayles, zastępując Bailey Bass, znaną widzom z pierwszej części.

Historia opowiedziana w Wywiadzie z wampirem stanowi centralną część uniwersum Anne Rice, opartego na opowieściach ze świata nieśmiertelnych istot. W jego skład wchodzą również Czarownice Mayfair oraz Talamasca: sekretny zakon, które można oglądać w serwisie CANAL+. Wszystkie historie łączą w sobie wspólne wątki i elementy mitologii wampirów stworzonej przez pisarkę.

Kontynuacja serialu Wywiad z wampirem w CANAL+ od 9 marca.

Źrodło: media.pl.canalplus.com