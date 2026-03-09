"Chłopiec na krańcach świata" - poznaj polską animację o sile braterstwa i odwagi 0

Latem do kin w całej Polsce trafi pełnometrażowa animacja famlijna Chłopiec na krańcach świata. Produkcja ta to poruszająca, pełna przygód opowieść o wyprawie na mityczny koniec świata, która staje się próbą braterskiej więzi i odwagi.

kadr z animacji "Chłopiec na krańcach świata"

Omul, jedenastoletni chłopiec mieszkający w nadmorskiej wiosce, potrafi rozmawiać ze zwierzętami, lecz nie umie porozumieć się z własnym bratem. Gdy mityczna morska istota Sadumea wykrada duszę jego młodszej siostry, bracia muszą wyruszyć na niebezpieczną wyprawę na kraniec świata. W towarzystwie psa Teli przemierzają lodowe pustkowia i Archipelag Ognia, mierząc się nie tylko z magią i potworami, ale przede wszystkim z własnymi emocjami – brzmi oficjalny opis fabuły animacji.

Chłopiec na krańcach świata to zapierająca dech w piersiach animacja o sile empatii i odwadze, która rodzi się z miłości do najbliższych. Za reżyserię filmu odpowiada duet: Grzegorz Wacławek i Marta Szymańska, którzy połączyli epicki rozmach baśniowej wyprawy z kameralną historią o relacjach rodzinnych, dorastaniu i odpowiedzialności.

Za produkcję odpowiada studio Animoon. Film, skierowany do widzów 6+, powstał w Polsce, a koproducentami są Kanada i Hiszpania. Polska premiera zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku.

Powstaje też książkowa trylogia

Uniwersum Chłopca na krańcach świata rozwijane jest także w literaturze. Reżyser filmu, Grzegorz Wacławek, przygotowuje trylogię książek dla dzieci osadzoną w świecie animacji. Wszystkie trzy tomy mają ukazać się jeszcze w tym roku – pierwszy, będący prequelem filmu o początkach historii Omula, pojawi się jeszcze przed premierą kinową.

Źrodło: Młode Horyzonty