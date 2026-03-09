Jake Gyllenhaal w nowym filmie Guy'a Ritchie'go. "Zawodowcy" dostają polski zwiastun 0

Monolith Films prezentuje pierwszy zwiastun oczekiwanego filmu Guy'a Ritchie'ego Zawodowcy, w którym słynnemu reżyserowi udało się zebrać naprawdę gwiazdorską obsadę.

Ritchie uznawany jest za ojca sukcesu kariery Jasona Stathama a jego filmy zarabiają setki milionów dolarów na całym świecie i nadają ton współczesnemu kinu sensacyjnemu. To przykład twórcy, który z outsidera stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmowców swojego pokolenia.

Ritchie w Zawodowcach sięga po swoje sprawdzone środki: buduje kryminalne napięcie, łączy ironiczny humor z energiczną akcją i po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem precyzyjnie rozpisanych dialogów oraz dynamicznych sekwencji starć. W intrygę wplątuje Rosamund Pike, Jake’a Gyllenhaala, Eizę González i Henry’ego Cavilla.

Jak brzmi fabuła "Zawodowców":

Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie i dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych.

To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, "załatwienia sprawy" i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na taką ewentualność, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Zawodowcy wejdą do polskich kin 19 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films