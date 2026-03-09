Zwiastun anime "Odrodzony jako galareta. Film: Łzy Morza Lazurowego" 0

Tylko Hity mają wielką niespodziankę dla fanów japońskiego kina. Jeszcze tej wiosny do kin wejdzie animacja "Odrodzony jako galareta. Film: Łzy Morza Lazurowego". Mamy dla Was pierwszy zwiastun tej produkcji.

Wczytywanie... kadr z animacji "Odrodzony jako galareta. Film: Łzy Morza Lazurowego"

Zakończyła się ceremonia otwarcia Federacji Państw Potworów Tempest. Rimuru i jego towarzysze dostają zaproszenie na prywatną wyspę od Elmesii, niebiańskiej cesarzowej wielkiego państwa elfów – Magicznej Dynastii Salion. Wypoczynek bohaterów nie trwa jednak długo. Wkrótce pojawia się tajemnicza Yura. Bezkresne Morze Lazurowe będzie stanowić tło nowych niepokojących wydarzeń…

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film oparty na serii light novel Fuse’a wyreżyserował Yasuhito Kikuchi przy współpracy ze studiem eightbit. Kikuchi jest również współautorem scenariusza, który napisał wspólnie z Toshizō Nemoto na podstawie pomysłu Fuse’a.

Odrodzony jako galareta. Film: Łzy Morza Lazurowego wejdzie do polskich kin już 8 maja 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity