Dzwoneczek dostanie od Disney aktorski serial 0

Jak donoszą zagraniczne media w fazie realizacji już od jakiegoś czasu jest aktorski serial dramatyczny oparty na słynnej wróżce Dzwoneczku z Piotrusia Pana. Seria, która będzie nosiła tytuł "Tink", pochodzi od Liz Heldens i Bridget Carpenter.

Wczytywanie... kadr z animacji "Piotruś Pan" (1953)

Gary Marsh obecnie pełni funkcję producenta wykonawczego Tink, a Heldens i Carpenter są zarówno scenarzystami, jak i producentami wykonawczymi. Quinn Haberman jest także producentem wykonawczym.

Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą. Nie ogłoszono jeszcze obsady ani nie ustalono daty premiery.

Postać Dzwoneczka została pierwotnie stworzona przez J. M. Barrie do sztuki "Piotrusia Pana" z 1904 roku, którą Barrie przerobił na powieść "Piotruś i Wendy" w 1911 roku. Następnie zasłynęła z występu w filmie Piotruś Pan z 1953 roku produkcji Disney Animation, co uczyniło ją szeroko rozpoznawalną i nieoficjalną maskotką Disneya, obok Myszki Miki.

Projekt ten nie ma nic wspólnego z filmem aktorskim, który miał powstać prawie dekadę temu. Postać Dzwoneczka zagrać miała Reese Witherspoon. Obraz ten jednak nigdy nie został ukończony, a aktualnie brak o nim jakichkolwiek informacji, tym samym zapewne odłożony jest już na półkę niezrealizowanych projektów.

Źrodło: Deadline