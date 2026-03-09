Finalny zwiastun animacji "Super Mario Galaxy Film" 0

W sieci zadebiutował finalny zwiastun oczekiwanej od trzech lat kontynuacji filmu animowanego Super Mario Bros. Film. Produkcja ta czerpie z niezwykle popularnej serii gier platformowych od Nintendo.

Wraz z nowym filmowym materiałem, poznaliśmy ważne obsady głosowe. Ujawniono, że głosem Yoshiego, dinozaura, który debiutuje w filmie, jest Donald Glover. Dołączają także Luis Guzman jako King Wart oraz Issa Rae jako Honeyqueen. Ponadto Brie Larson została potwierdzona jako głos Rosaliny, a Benny Safdie to Bowser Jr.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Kevin Michael Richardson (Kamek) powracają w sequelu do swoich wcześniejszych ról.

Fabuła gry Super Mario Galaxy z 2007 roku będzie rdzeniem nowej opowieści. Nie obędzie się jednak bez niespodzianek, jak zapowiadają twórcy. Mario i Luigi spotykają i szybko zaprzyjaźniają się z Yoshim, po czym wyruszają wraz z Księżniczką Peach i Toadem na przygodę w kosmosie i całej galaktyce. Stają naprzeciwko syna Bowsera, Bowsera Juniora, i poznają Rosalinę.

Aaron Horvath i Michael Jelenic wracają jako reżyserzy, a Brian Tyler odpowiada za muzykę.

Super Mario Galaxy Film wejdzie do polskich kin 10 kwietnia 2026 roku za sprawą Tylko Hity.

Pierwszy film miał premierę w kwietniu 2023 roku i zarobił na całym świecie 1,361 miliarda dolarów. Stał się drugim najbardziej dochodowym filmem 2023 roku, trzecim najbardziej dochodowym filmem animowanym wszech czasów oraz osiemnastym najkasowiejszym filmem wszech czasów.

Źrodło: Dark Horizons