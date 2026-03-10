Jedna decyzja która zmieniła świat w zwiastunie "Pressure" 0

Na kilka godzin przed lądowaniem w Normandii jedna decyzja zmieniła świat. Prezentujemy zwiastun filmu Pressure opartego na nieopowiedzianej prawdziwej historii.

Wczytywanie...

Film trafi do kin 29 maja. W głównych rolach występują z Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messina i Damian Lewis.

W ciągu 72 godzin poprzedzających D-Day wszystkie elementy są na swoim miejscu, z wyjątkiem jednego kluczowego elementu — brytyjskiej pogody. Główny oficer meteorologii Wielkiej Brytanii James Stagg zostaje wezwany do przedstawienia najbardziej konsekwentnej prognozy w historii, co wpędza go w napięty konflikt z całym kierownictwem Sojuszu. Niewłaściwe warunki mogą zniszczyć największą w historii inwazję morską, a jakiekolwiek opóźnienie grozi zajęciem się tym przez niemiecki wywiad. Ostateczna decyzja należy do Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych Dwighta D. Eisenhowera. Już tylko godziny pozostały do ​​końca, a los wojny i życie milionów ludzi wisi na włosku.

Pressure reżyseruje Anthony Maras, film opiera się na sztuce z 2014 roku napisanej przez Davida Haiga, który wraz z Marasem również napisał scenariusz.

Źrodło: Deadline