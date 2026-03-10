Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Tyler Rake wraca do akcji. "Extraction 3" rusza ze zdjęciami w czerwcu 0

Trwają przygotowania do realizacji trzeciej części popularnej serii akcji z udziałem Chrisa Hemswortha. Produkcja "Extraction 3" ma rozpocząć zdjęcia już w czerwcu.

Wczytywanie...

Według doniesień serwisu "What’s On Netflix" zdjęcia potrwają niemal cztery miesiące, od czerwca do 9 października. Do roli australijskiego najemnika Tylera Rake’a powróci Hemsworth, a za kamerą ponownie stanie Sam Hargrave, który wyreżyserował dwie poprzednie odsłony cyklu.

Pierwsza część serii, czyli "Tyler Rake: Ocalenie", rozgrywała się głównie w Dhace w Bangladeszu, choć zdjęcia realizowano w Tajlandii i Indiach. Fabuła koncentrowała się na misji odbicia porwanego syna indyjskiego bossa przestępczego. Kontynuacja zatytułowana "Tyler Rake 2", przeniosła akcję do Gruzji, choć w praktyce kręcono ją w Czechach oraz w Wiedniu i opowiadała historię brawurowej próby uwolnienia kobiety oraz jej dzieci z więzienia kontrolowanego przez syndykat przestępczy.

Trzecia odsłona serii ma być tym razem znacznie bliższa bohaterowi. Zarówno akcja filmu, jak i zdjęcia powstaną w Australii, a główną bazą produkcji będzie Sydney.

Za zdjęcia odpowiadać będzie operator Fraser Taggart, który pracował wcześniej m.in. przy widowisku "Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One".

Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły ani planowanej daty premiery. Biorąc jednak pod uwagę harmonogram zdjęć, można przypuszczać, że film trafi na platformę Netflix najwcześniej w 2027 roku.

Źrodło: What's On Netflix