Yahya Abdul-Mateen II w zwiastunie pełnego akcji serialu "Człowiek w ogniu" 0

Netflix opublikował pierwszy zwiastun zapowiadający głośny serial z Yahyą Abdul-Mateen II w roli głównej. "Człowiek w ogniu" zadebiutuje na wspomnianej platformie na koniec przyszłego miesiąca.

Wczytywanie... kadr z serialu "Człowiek w ogniu"

Projekt powstał na podstawie serii książek A.J. Quinnella. Człowiek w ogniu opowiada historię Johna Creasy’ego. Kiedyś wysoko postawiony i wykwalifikowany najemnik sił specjalnych, znany z umiejętności przetrwania w nawet najbardziej ekstremalnych sytuacjach, teraz zmaga się z intensywnym zespołęm stresu pourazowego. Zdeterminowany, by pokonać swoje osobiste demony, wyrusza na ścieżkę odkupienia. Ale zanim zdąży przystosować się do nowego życia, znów znajduje się w ogniu, walcząc mocniej niż kiedykolwiek – głosi oficjalny opis fabuły serialu.

Poniżej wspomniany zwiastun. Materiał daje nam pogląd na sceny akcji, których w serialu z pewnością nie zabraknie.

Obok Abdul-Mateena II, w serialu Człowiek w ogniu występują także Billie Boullet, Bobby Cannavale, Alice Braga, Scoot McNairy i Paul Ben-Victor. Kyle Killen jest scenarzystą i showrunnerem, a Steven Caple Jr. wyreżyserował pierwsze dwa odcinki.

Premiera serialu odbędzie się 30 kwietnia 2026 roku, wyłącznie na Netflixie.

Produkcja ta nie jest remakem filmu z 2004 roku. To całkowicie nowa adaptacja historii Johna Creasy’ego. Serial przenosi na szklany ekran dwie pierwsze książki z pięcioczęściowej serii Quinnella – "Man on Fire" i "The Perfect Kill".

Źrodło: Deadline, Netflix