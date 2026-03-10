"Stamtąd" z pełnym zwiastunem 4. sezonu 0

MGM+ opublikowało zwiastun 4. sezonu serialu Stamtąd. To niezwykle popularna produkcja z gatunku horroru, w której w roli głównej po raz kolejny zobaczymy Harolda Perrineau.

Im bliżej mieszkańców miasta są odpowiedzi, których szukają, tym bardziej przerażające staje się ich poszukiwanie. Kim jest Człowiek w Żółtym i czego chce? Czy ujawnienie Jade i Tabithy będzie kluczem do powrotu do domu? Jak długo Boyd jeszcze może utrzymać miasto razem, nawet gdy jego ciało i umysł się rozpadają? Jaką rolę odegra najnowszy przybysz? Sezon czwarty otworzy drzwi, co spowoduje, że niektórzy w mieście będą żałować, że nie zostały zamknięte.

"Coś się zmieniło" – mówi Boyd Stevens (Perrineau) w zwiastunie. "Zmieniam się. Nie wiem, czy podoba mi się to, kim się staję."

Zwiastun czwartego sezonu zapowiada nadchodzące okropności, gdy mieszkańcy nadal szukają odpowiedzi, dlaczego pozostają uwięzieni w mieście. Sytuację miasta pogarszają przerażające stworzenia z lasu, które wychodzą nocą.

John Griffin jest twórcą Stamtąd, a Jeff Pinkner pełni funkcję showrunnera. Światowa premiera 4. sezonu odbędzie się 19 kwietnia 2026 roku. W Polsce będzie on prawdopodobnie dostępny jak dotychczasowe na HBO Max. Streamer jednak nie potwierdził jeszcze daty debiutu. Poprzednie serie pojawiały się na platformie dzień po amerykańskiej premierze.

Źrodło: Youtube