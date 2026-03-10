Aktorska wersja "Zaplątanych" ma już swoją Matkę Gertrudę 0

Nominowana do Złotego Globu, Kathryn Hahn, oficjalnie dołączyła do jednego z długo wyczekiwanych aktorskich remake’ów uwielbianych animowanych filmów Disneya. W mediach społecznościowych Walt Disney Studios udostępniło zabawny filmik, w którym Hahn potwierdza swój angaż w "Zaplątanych".

Wczytywanie... kadr z animacji "Zaplątani"

Gwiazda MCU została wybrana do roli Matki Gertrudy w filmie opartym na popularnej animacji Zaplątani z 2010 roku. Bohaterka ta jest główną negatywną postacią. To przybrana matką Roszpunki, którą więziła w wieży dla jej magicznych włosów.

Hahn nie jest obce granie magicznego złoczyńcy. Najbardziej znana jest z roli Agathy Harkness w serialach Marvel Studios na Disney+ – WandaVision i To zawsze Agatha.

Zaplątanych w wersji live action wyreżyseruje Michael Gracey, reżyser Króla rozrywki. Scenariusz pisze Jennifer Kaytin Robinson. Hahn dołącza do wcześniej ogłoszonych Teagan Croft i Milo Manheima, którzy zostali zaangażowani do wcielenia się w role Roszpunki i Flynna Ridera.

Animacja sprzed prawie dwóch dekad została wyreżyserowana przez Nathana Greno i Byrona Howarda na podstawie scenariusza napisanego przez Dana Fogelmana. Film zarobił na całym świecie ponad 590 milionów dolarów.

Co sądzicie o tym angażu?

Źrodło: ComingSoon