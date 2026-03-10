Kolejne anime dostanie aktorską wersję. Czas na "Samurai Champloo" 0

Zespół produkcyjny stojący za niezwykle udaną aktorską adaptacją One Piece na Netflixie współpracuje nad adaptacją live action kolejnej legendy anime – padło na "Samurai Champloo".

Tomorrow Studios jest w trakcie opracowywania aktorskiej adaptacji anime Samurai Champloo, w Polsce wydanej jako Tajemniczy samuraj, z oryginalnym twórcą serialu Shinichirō Watanabe, który będzie mocno zaangażowany w realizację projektu.

Marty Adelstein i Becky Clements zwrócili się do Watanabe z pomysłem i chcieli, by był zaangażowany w adaptację.

Zjedliśmy kolację z [Watanabe] w Japonii i powiedzieliśmy, że jeśli pójdziemy dalej z "Samurai Champloo", naprawdę chcemy, żebyś był częścią tej twórczości. Byliśmy zachwyceni, że był gotów to zrobić.

Na ten moment projekt jest w fazie wczesnego rozwoju, więc nie ujawniono żadnych konkretnych informacji o tym, kiedy ani nawet gdzie się pojawi. Clements dodał jednak, że adaptacja zachowa kluczowe elementy oryginalnego serialu wraz z muzyką.

Tomorrow Studios nie jest nowicjuszem we współpracy z Watanabe. Studio rozwinęło także jego inną legendarną twórczość, Cowboy Bebop, na serial Netflixa w 2021 roku. Ten został jednak anulowany po jednym sezonie i otrzymał głównie negatywne recenzje. Watanabe nie był jednak zbytnio zaangażowany w jego produkcję. Tym razem twórcy Samurai Champloo nie mają zamiaru popełnić tego błędu.

Nauczyliśmy się. Obecność twórcy, by błogosławić twórców, jest naprawdę ważna powiedział Adelstein.

Serial anime Samurai Champloo zadebiutował w 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się w fikcyjnej wersji japońskiego okresu Edo. Serial opowiada historię kelnerki Fuu, włóczęgi banity Mugena oraz ronina Jin. Serial zyskał ogromną popularność dzięki połączeniu elementów tradycyjnych i nowoczesnych. Program często dołączał muzykę hip-hopową do swoich scen i zawierał różne odniesienia kulturowe.

Źrodło: Variety