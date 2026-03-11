Bon Jovi z własnym filmem! Universal wygrało przetarg na projekt! 0

Universal Pictures zdobyło prawa do realizacji filmowej biografii zespołu Bon Jovi. Według doniesień branżowych studio wygrało przetarg na projekt, który ma opowiedzieć historię jednej z najpopularniejszych rockowych formacji przełomu lat 80. i 90.

Na razie nie wiadomo, jaką formę przybierze film. Niewykluczone, że będzie to rozbudowana, musicalowa opowieść w duchu "Rocketmana", choć równie prawdopodobny jest bardziej kameralny portret jednego etapu kariery, jak w przypadku filmu "Springsteen: Ocal mnie od nicości".

Zespół powstał w 1983 roku w stanie New Jersey i w ciągu kilku lat przeszedł drogę od lokalnych klubów do największych scen koncertowych świata. Kariera grupy była mieszanką spektakularnych sukcesów, napięć wewnętrznych i momentów kryzysowych – materiału na scenariusz zdecydowanie nie zabraknie. Jednym z przełomów w historii formacji był album "Slippery When Wet" z 1986 roku, który sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy i umocnił pozycję zespołu w światowej czołówce rocka. W kolejnych dekadach Bon Jovi sprzedało ponad 130 milionów płyt na całym świecie i stworzyło szereg przebojów, w tym "Livin’ on a Prayer", "Wanted Dead or Alive", "You Give Love a Bad Name", "It’s My Life" czy "Bad Medicine".

Skład zespołu tworzyli m.in. wokalista i lider Jon Bon Jovi, klawiszowiec David Bryan, perkusista Tico Torres oraz gitarzyści Phil X i John Shanks. W późniejszych latach w składzie pojawili się także basista Hugh McDonald oraz perkusjonalista Everett Bradley.

Scenariusz filmu przygotowuje Cody Brotter. Na razie nie wybrano jeszcze reżysera, nie ogłoszono również obsady.

Źrodło: Variety