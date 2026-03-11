"The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ma kolejną gwiazdę w obsadzie - to Kate Winslet 0

Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum cały czas jest na etapie castingów. Największą niewiadomą jest angaż do roli Aragorna. Ten niestety, ale nadal jest nieznany. Poznaliśmy jednak inną hollywoodzką gwiazdę, która pojawi się na kinowym ekranie w jednej z głównych ról. To aktorka znana z Titanica i Avatara – Kate Winslet.

Szczegóły dotyczące postaci w jaką wcieli się Winslet niestety, ale na razie pozostają tajemnicą. Mówi się, że będzie to "główna bohaterka kobieca".

Co ciekawe dla aktorki historia zatoczyła koło. Pierwotnie Winslet zaproponowano rolę Éowyn w filmach Władca Pierścieni Petera Jacksona Ta jednak odrzuciła propozycję. Rola przypadła Mirandzie Otto.

Za kamerą nowego filmu ponownie przenoszącego Nas do Śródziemia stanie Andy Serkis, który zagrał Golluma w całej trylogii Jacksona, a także w pierwszym filmie o Hobbicie. W The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum również zobaczymy go w tej roli. Jeśli chodzi o powroty, to tenże zalicza też Ian McKellen jako Gandalf.

Nowy film ukaże Nam niebezpieczną misję Aragorna, której celem jest schwytanie Golluma, zanim ten zdradzi Sauronowi lokalizację Pierścienia. Historia, w dużej mierze rozwinięta została z przypisów Tolkiena i rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z trylogii Hobbit a Drużyną Pierścienia.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum trafi do kin 17 grudnia 2027 roku. Produkcja ma rozpocząć się w maju tego roku.

