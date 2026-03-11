Jessica Rothe w mrocznej zapowiedzi thrillera "Imposters" 0

Blue Finch Films udostępniło zwiastun "Imposters", nadchodzącego thrillera science fiction z Jessicą Rothe i Charliem Barnettem.

Wczytywanie... fragment plakatu

Fabuła filmu kręci się wokół małżeństwa którym zostaje porwany syn. Zdesperowana matka znajduje sposób na odzyskanie syna. Ojciec dziecka jednak szybko orientuje się, że coś jest nie tak. Mężczyzna zaczyna podejrzewać, że dziecko, które przyprowadziła żona, nie jest tym na kogo wygląda…

Opublikowany materiał daje Nam wgląd w niektóre pełne napięcia sekwencje filmu, w których postać Rothe całkowicie oszalała.

W obsadzie znajdują się także Yul Vazquez, Bates Wilder, Luisina Quarleri, Thomas Parobek, Taylor Karin oraz Ian Lyons. Imposters został napisany i wyreżyserowany przez Caleba Phillipsa. Film jest jego pełnometrażowym debiutem reżyserskim.

"Imposters" to thriller kryminalny z elementem horroru inspirowany moimi rodzicami. Pokazuje, jak wiele szkód mogą wyrządzić sobie i otaczającemu światu dwie osoby, odmawiając zmiany powiedział Phillips w swoim oświadczeniu.

Światowa premiera filmu odbędzie się 15 marca na festiwalu SXSW 2026 w ramach sekcji Midnighter. Kiedy Imposters trafi do kinowej dystrybucji, na razie nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon