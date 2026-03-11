Nowy, 9. sezon "Ricka i Morty'ego" od 25 maja w HBO Max 0

Czas ponownie wskoczyć do portalu i wrócić do multiwersum Ricka i Morty'ego. Ulubiony duet galaktyki powraca z nowym, dziewiątym sezonem kultowej serii animowanej, który jest jeszcze bardziej zaskakujący, odważny i cyniczny niż poprzednie!

Rick i Morty wracają! Dziewiąty sezon to same certyfikowane bangery. Żadnej papki od AI! Tylko najwyższej jakości, w pełni organiczna "papka" stworzona przez prawdziwych ludzi z prawdziwie ludzkimi problemami, jak owłosienie na plecach czy torbiele. Oglądajcie, bo inaczej okaże się, że zaniedbaliśmy nasze rodziny na darmo – tak ciekawie brzmi oficjalny opis 9. sezonu.

Mówienie, że ten serial za każdym razem przebija samego siebie, jest nie tylko częścią mojej pracy, jest to po prostu prawda! To aż trochę przerażające, jak wiele talentu i błyskotliwości ten zespół wkłada w każdy kolejny sezon. Już od pierwszej klatki widać tu szalone, wysokooktanowe pomysły i jedne z najlepiej napisanych postaci, jakie kiedykolwiek pojawiły się w animacji. […] powiedział Michael Ouweleen, prezes Adult Swim.

Rick i Morty to prawdziwa perełka wśród seriali komediowych. Sezon trzeci, czwarty, piąty, a także szósty zostały okrzyknięte najlepszymi w amerykańskiej telewizji. Twórcy zdobyli także dwie nagrody Emmy w kategorii Outstanding Animated Program.

W serialu występują: Ian Cardoni, Harry Belden, Sarah Chalke, Chris Parnell oraz Spencer Grammer. Producentami wykonawczymi są Dan Harmon i Scott Marder, pełniący również rolę showrunnera.

Premiera pierwszego odcinka 9.sezonu już 25 maja w serwisie HBO Max. Kolejne będą udostępniane co tydzień.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl