Mocno niepokojący zwiastun horroru "Hokum". Adam Scott kontra okrutna wiedźma 0

Monolith Films przedstawia pełny zwiastun horroru Hokum. Czy autorowi powieści grozy, który spełniając ostatnie życzenie swoich zmarłych rodziców, zakłóca spokój okrutnej wiedźmy, uda się ujść z życiem? Gwiazdą filmu jest Adam Scott, którego z pewnością kojarzycie z serialu Rozdzielenie.

Wczytywanie... "Hokum"

W każdej legendzie jest ziarno koszmarnej prawdy. Autor popularnych horrorów, Ohm Bauman przyjeżdża do położonego na odludziu starego zajazdu, by w okolicy rozsypać prochy swoich rodziców. Gdy odkrywa, że miejsce to, zgodnie z lokalną legendą, nawiedzone jest przez starożytną wiedźmę, zaczyna zadawać niebezpieczne pytania. Wkrótce okaże się, że Ohm nie znalazł się tu przypadkiem, a legenda ma w sobie ziarno koszmarnej prawdy. Kolejne przerażające odkrycia prowadzą go do potwornych wydarzeń z przeszłości, których świadkiem były mury zajazdu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Hokum został napisany i wyreżyserowany przez Damiana Mc Carthy'ego. W obsadzie znajdują się także Peter Coonan, David Wilmot, Florence Ordesh, Will O'Connell, Michael Patric, Siox C, Brendan Conroy, Austin Amelio i Ezra Carlisle.

Horror trafi do polskich kin już 1 maja 2026 roku.

Scott nie jest nowicjuszem w gatunku horroru, bo wcześniej pojawił się w Wysłanniku piekieł IV, Krampusie oraz Małym złu z 2017. Ostatnio zagrał także w filmowej adaptacji opowiadania Stephena Kinga Małpa.

Źrodło: Monolith Films