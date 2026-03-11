Netflix zapowiada nowy film z gatunku "shark attack". Oto "Thrash" 0

Netflix ma coś dla fanów produkcji, w których to człowiek walczy o przetrwanie. Streamer podał pierwsze oficjalne informacje odnoście swojego nowego filmu o rekinach. Mamy tytuł, datę premiery oraz pierwsze kadry.

Film trafi na platformę pod tytułem Thrash. Pierwotnie nosił on tytuł "Beneath the Storm", a jego premiera planowana była na sierpień 2025 roku. Potem został przemianowany na Shiver i przesunięty z premierą na lipiec tego roku. Teraz nastąpiła kolejna zmiana. Obraz jako Thrash zadebiutuje na Netflixie już 10 kwietnia 2026 roku.

W głównej roli zobaczymy Phoebe Dynevor. Partnerują jej Djimon Hounsou, Whitney Peak, Alyla Browne, Stacy Clausen, Dante Ubaldi, Costa D’Angelo, Amy Mathews, Elijah Ungvary, Jon Prasida, Gemma Dart, Akosia Sabet, Sian Luxford i Sami Afuni. Thrash wyreżyserował Tommy Wirkola mający na swoim koncie wyjątkowo udany akcyjniak z elementami komedii i horroru – Dzika noc.

Osadzone w środku katastrofalnego huraganu, nadmorskie miasteczko walczy z gniewem natury i atakiem rekinów. Gdy huragan kategorii 5 niszczy przybrzeżne miasteczko, przypływ sztormowy przynosi zniszczenie, chaos… i coś znacznie bardziej przerażającego: głodne rekiny. Stawiając czoła ulewnemu deszczowi, gruzom i ciemności, mieszkańcy jednoczą się, by przetrwać śmiertelne drapieżniki i burzę – głosi oficjalny opis fabuły filmu.

