Billie Eilish negocjuje rolę w ekranizacji "Szklanego klosza" 0

Laureatka Grammy i Oscara Billie Eilish prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie swojego aktorskiego debiutu w filmowej adaptacji powieści "Szklany klosz" autorstwa Sylvii Plath.

Produkcją zajmują się Joy Gorman Wettels oraz Plan B Entertainment i StudioCanal. Reżyserią pokieruje laureatka Oscara Sarah Polley. Polley odpowiada również za scenariusz, który powstaje na podstawie wspomnianej powieści Plath.

Opublikowany w 1963 roku "Szklany klosz" to półautobiograficzna historia młodej kobiety zmagającej się z presją społeczną oraz pogłębiającymi się problemami psychicznymi. Książka w znacznym stopniu czerpała z osobistych doświadczeń autorki związanych z depresją. Tragicznego kontekstu dodaje fakt, że Plath odebrała sobie życie zaledwie miesiąc po brytyjskiej premierze powieści.

Według doniesień Eilish miałaby wcielić się w główną bohaterkę, czyli Esther Greenwood. Na obecnym etapie nie przewiduje się, aby artystka przygotowała muzykę do filmu.

Adaptacja "Szklanego klosza" od lat pozostaje projektem trudnym do zrealizowania. W przeszłości z ekranizacją łączono m.in. Julię Stiles (2007), Dakotę Fanning (2017) oraz serialowy projekt rozwijany dla Showtime z udziałem Frankie Shaw. Żaden z tych pomysłów ostatecznie nie trafił do produkcji.

Źrodło: Deadline