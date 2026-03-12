Zwiastun "Thrash", nowego filmu Netflixa o krwiożerczych rekinach 0

Wczoraj poznaliśmy pierwsze informacje odnośnie "Thrash", nowego netflixowego filmu o ludziach walczących o przetrwanie, których przeciwnikiem są krwiożercze rekiny, a dziś mamy już pełną zapowiedź produkcji.

Wczytywanie... "Thrash"

Osadzone w środku katastrofalnego huraganu, nadmorskie miasteczko walczy z gniewem natury i atakiem rekinów. Gdy huragan kategorii 5 niszczy przybrzeżne miasteczko, przypływ sztormowy przynosi zniszczenie, chaos… i coś znacznie bardziej przerażającego: głodne rekiny. Stawiając czoła ulewnemu deszczowi, gruzom i ciemności, mieszkańcy jednoczą się, by przetrwać śmiertelne drapieżniki i burzę – głosi oficjalny opis fabuły filmu.

Poniżej prezentujemy wspomniany zwiastun:

W głównej roli zobaczymy Phoebe Dynevor znaną m.in. z serialu Bridgertonowie. Partnerują jej Djimon Hounsou, Whitney Peak, Alyla Browne, Stacy Clausen, Dante Ubaldi, Costa D’Angelo, Amy Mathews, Elijah Ungvary, Jon Prasida, Gemma Dart, Akosia Sabet, Sian Luxford i Sami Afuni. Thrash wyreżyserował Tommy Wirkola mający na swoim koncie Dziką noc.

Thrash trafi na Netflix już 10 kwietnia 2026 roku.

Film pierwotnie nosił tytuł "Beneath the Storm", a jego premiera planowana była na sierpień 2025 roku. Potem został przemianowany na "Shiver". Sony jednak usunęło go z kalendarza premier, kasując również jego ówczesny tytuł. Projekt uratował Netflix.

Źrodło: Netflix