FOX zamawia spin-off "Głowy rodziny" 0

FOX zamówił dwa sezony "Stewie", nowego spin-offu animowanego hitu Setha MacFarlane'a Głowa rodziny.

Wczytywanie... "Głowa rodziny"

Nowa seria będzie śledzić losy Stewiego, geniusza i małego syna rodziny Griffinów. Serial ukaże jego losy w przedszkolu, gdzie intensywnie będzie eksplorował czas i przestrzeń. W zasadzie będzie to wulgarny "Doctor Who", z towarzyszami w postaci innych przedszkolaków – mówi MacFarlane.

Stewie trafia do nowego przedszkola, które ma dość niski standard. Uczęszcza do niego garstka dzieci, których on nie zna, a pupilkiem jest 75-letni żółw z własną teorią na nieomal każdy temat. Wszyscy są nieszczęśliwi, jednak do czasu. Gdy Stewie za pomocą swoich wynalazków zaczyna zabierać ich w podróże w czasie i przestrzeni, każdy nudny dzień zamienia się w szaloną i surrealistyczną przygodę – głosi opis spin-offa.

Projekt pochodzi od MacFarlane, Kirkera Butlera – długoletniego scenarzysty oryginału i 20th Television Animation. Jego premiera planowana jest na FOX w sezonie telewizyjnym 2027-28.

MacFarlane, który podkłada głos Stewiemu w Głowie rodziny, zrobi to samo w spin-offie. Projekt będzie rozgrywał się w swoim własnym świecie i nie wpłynie na postać Stewiego w oryginalnej animacji. Ma mieć jedynie pewne odniesienia fabularne do serialu "matki".

Źrodło: Dark Horizons