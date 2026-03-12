Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Spielberg znów patrzy w niebo. Zobaczcie nowy zwiastun "Dnia Objawienia" 0

Studio Universal Pictures zaprezentowało pełny zwiastun filmu "Dzień Objawienia", nowej produkcji science fiction w reżyserii Stevena Spielberga.

Materiał promocyjny rozwija wątki z wcześniejszych zapowiedzi i zwiastuje spektakl utrzymany w duchu klasycznych opowieści o kontakcie z pozaziemską cywilizacją. W obsadzie znaleźli się m.in. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo oraz Wyatt Russell.

Oficjalny opis fabuły sugeruje historię o globalnej skali:

Jeśli dowiedziałbyś się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś ci to pokazał i udowodnił, czy byłbyś przerażony? Tego lata prawda będzie należeć do siedmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do… dnia ujawnienia.

Scenariusz filmu napisał wieloletni współpracownik reżysera David Koepp, opierając się na pomyśle samego Spielberga. Za zdjęcia odpowiada stały operator twórcy, czyli Polak Janusz Kamiński, natomiast muzykę skomponuje legendarny John Williams. Produkcją zajmuje się Kristie Macosko Krieger.

"Dzień Objawienia" trafi do kin 12 czerwca.

Źrodło: Universal Pictures