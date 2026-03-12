Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Anthony Mackie i Ben Kingsley w historycznym widowisku "Desert Warrior" - zobaczcie pierwszy zwiastun! 0

Vertical Entertainment zaprezentowało pierwszy zwiastun historycznego widowiska akcji "Desert Warrior" w reżyserii Ruperta Wyatta. W głównych rolach występują Anthony Mackie i Ben Kingsley.

Akcja filmu rozgrywa się w VII-wiecznej Arabii, w czasach, gdy region był podzielony między liczne, rywalizujące ze sobą plemiona. Jednym z nich rządzi bezwzględny cesarz, w którego wciela się Kingsley. Władca natrafia na młodą księżniczkę (Aiysha Hart) i próbuje uczynić ją swoją konkubiną. Bohaterka buntuje się przeciwko jego woli i ucieka na pustynię, ścigana przez najemników.

Na wygnaniu księżniczka przechodzi przemianę w wojowniczkę. Z pomocą legendarnego bandyty granego przez Mackiego zaczyna jednoczyć skłócone plemiona, przygotowując się do ostatecznego starcia, które może odmienić losy regionu.

W obsadzie znaleźli się także Sharlto Copley, Ghassan Massoud, Sami Bouajila, Lamis Ammar, Géza Röhrig oraz Numan Acar.

Produkcja zapisała się w historii jako największy projekt filmowy realizowany w Arabii Saudyjskiej. Zdjęcia zakończono już pod koniec 2021 roku, jednak długi okres postprodukcji oraz problemy produkcyjne za kulisami spowodowały wielokrotne opóźnienia premiery.

Vertical Entertainment planuje wprowadzić "Desert Warrior" do kin 24 kwietnia.

Oto zwiastun:

Źrodło: Vertical Entertainment