Dan Levy popełnia "Życiowe błędy". Netflix prezentuje zwiastun serialu 0

Netflix prezentuje zwiastun komediowego serialu "Życiowe błędy". Projekt ma też charakter produkcji kryminalnej. Ukaże nam dwójkę dysfunkcyjnego rodzeństwa, które wpada w niemałe kłopoty.

Nieporadne rodzeństwo, które zmuszone zostaje szantażem do pracy dla gangsterów staje się najbardziej niezorganizowaną parą w dziejach zorganizowanej przestępczości. Zmuszani do coraz bardziej niebezpiecznych zadań, niezdarnie ponoszą sukcesy, pogrążając się w chaosie, z którym nie są w stanie sobie poradzić.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Serial jest tworzony i produkowany wykonawczo przez Dana Levy'ego i Rachel Sennott. Levy jest również showrunnerem oraz odtwórcą jednej z dwóch głównych ról – wciela się w jedno z rodzeństwa. W obsadzie znajdują się także Taylor Ortega jako Morgan, Laurie Metcalf jako Linda, Jack Innanen jako Max, Boran Kuzum jako Yusuf, Abby Quinn jako Natalie, Elizabeth Perkins jako Annette, Jacob Gutierrez jako Tare, Joe Barbara jako Mike oraz Mark Ivanir jako Ivan.

Serial Życiowe błędy trafi na Netflix już 9 kwietnia 2026 roku. Na jego pierwszy sezon składa się osiem odcinków.

Levy’ego wcześniej w produkcji odcinkowej podziwiać mogliśmy w komediowym sitcomie Schitt's Creek.

Źrodło: Netflix, Deadline