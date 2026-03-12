"Krzyk 8" - co wiemy o kolejnej odsłonie slasherowej serii? 0

Siódma części słynnej slasherowej serii Krzyk ledwo co trafiła na kinowe ekrany, a jej twórcy już myślą nad kontynuacją. Szczegóły planowanej "ósemki" zdradził Kevin Williamson.

Kevin Williamson, który napisał pierwszy "Krzyk", powrócił do franczyzy przy Krzyku 7. Oprócz napisania scenariusza, Williamson wyreżyserował film, który jest dla niego pierwszym reżyserskim projektem w tej franczyzie.

Krzyk 8 nie został na razie jeszcze oficjalnie potwierdzony. Od czasu premiery "siódemki" krążą plotki, że Scream 8 jest w fazie rozwoju. Podczas premiery Krzyku 7 Williamson ujawnił, że zaczął "wymyślać" pomysły na Scream 8, a gwiazda serii Neve Campbell miała "świetny pomysł" na ósmą część. Szczegółów jednak nie ujawnił. Zdradził natomiast plan na siebie przy potencjalnej ósmej części.

Williamson nie planuje stanąć ponownie za kamerą. Chce być częścią tej rodziny, ale już nie jako reżyser. Być może będzie tylko produkował.

Miło jest być częścią rodziny "Scream". To nie znaczy, że zawsze muszę być na pierwszym planie. Nie zawsze muszę pisać czy reżyserować. Inni mogą przejąć stery powiedział Williamson.

Zamiast reżyserować Krzyk 8, Williamson chce skupić się na innych projektach, w tym na kilku serialach telewizyjnych. Zdradził, że ma w planach reżyserię filmu, który sam napisał. Pracuje także nad kilkoma programami telewizyjnymi i być może właśnie przy pracy przy którymś z nich stanie za kamerą.

Pod względem finansowym Krzyk 7 rozpoczął się rekordowym wynikiem w historii franczyzy, 64 milionami dolarów w USA. Na dzień 12 marca film zarobił na całym świecie 151 milionów dolarów. To kasowy sukces, jest on jednak najgorzej ocenianą częścią całej serii.

Źrodło: ComingSoon