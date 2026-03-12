Zmuszanie do miłości ma swoją cenę... - zobacz zwiastun horroru "Obsesja" 0

Obsesja, to jeden z najbardziej wyczekiwanych horrorów tego roku. Miał on swoją premierę w sekcji midnight Festiwalu Filmowego w Toronto, następnie przyciągnął komplety widzów na Fantastic Fest oraz zdobył Nagrodę Publiczności na festiwalu w Sitges. Teraz trafia do polskich kin. Tylko Hity prezentują pełną zapowiedź horroru.

Wczytywanie... kadr z filmu "Obsesja"

Bear (Michael Johnston) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.

Poniżej wspomniana zapowiedź, która daje Nam pogląd na niektóre z przerażających i mocno niepokojących w odbiorze sekwencji.

Za scenariusz i reżyserię horroru odpowiada Curry Barker. *Obsesja* jest dla niego pierwszym tak dużym pełnometrażowym projektem. Wcześniej pracował głównie z krótkim metrażem. Producentami filmu są Jason Blum, James Harris, Haley Nicole Johnson i Christian Mercuri. Obsadę uzupełniają Cooper Tomlinson, Haley Fitzgerald, Andy Richter i Megan Lawless.

Obsesja zadebiutuje w polskich kinach już 15 maja 2026 roku.

Wybieracie się do kina?

Źrodło: Tylko Hity