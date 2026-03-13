Zwiastun "Tu zdarzy się coś strasznego", serialu od producentów "Stranger Things"

Po krótkim i nie wiele zdradzającym z fabuły teaserze przyszedł czas na pełny zwiastun serialu grozy "Tu zdarzy się coś strasznego". Za nadchodzący projekt odpowiadają producenci wykonawczy Stranger Things i reżyserka Reniferka.

Co sprawia, że dwie osoby stają się bratnimi duszami? Panna młoda ma przeczucie, że podczas jej ślubu zdarzy się coś okropnego, a im bliżej ołtarza, tym gorzej.

Rachel wychodzi za mąż za pięć dni. Razem ze swoim narzeczonym, Nickym, wyrusza do rodzinnego domu wakacyjnego, ukrytego w zaśnieżonym lesie, na kameralną ceremonię ślubu ich marzeń. Wszystko byłoby pięknie i idealnie, gdyby nie skłonność do przesądów i paranoi Rachel. Kobieta nie może pozbyć się nieustającego uczucia, że coś złego się wydarzy. Jej złowieszcze wątpliwości, połączone z serią upiornych zbiegów okoliczności i strasznych niespodzianek, zmuszają ją do zadania pytania: Co sprawia, że dwoje ludzi jest bratnimi duszami? A co gorsza, czy jest coś straszniejszego niż dożywotnia przysięga wobec niewłaściwej osoby?

W rolach głównych zobaczymy Camilę Morrone i Adama DiMarco. Obsadę uzupełniają Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine i Sawyer Fraser. Weronika Tofilska jest reżyserką i producentką wykonawczą. Axelle Carolyn i Lisa Brühlmann również stanęły za kamerą kilku odcinków serialu. Twórczynią i producentką jest Haley Z. Boston.

Tu zdarzy się coś strasznego powstał jako miniserial, na który składa się osiem odcinków. Premiera 26 marca 2026 roku wyłącznie na Netflix.

Źrodło: Netflix