Erotyczny thriller "Sublokatorka" doczeka się remake'a. W głównej roli Jenna Ortega 0

Rok po ogłoszeniu projektu, nadchodzący remake klasycznego erotycznego thrillera z 1992 roku Sublokatorka wreszcie otrzymał istotną aktualizację dotyczącą obecnego statusu. Poznaliśmy tytuł filmu i osobę odpowiedzialną za scenariusz.

Nadchodzący remake będzie nosił tytuł Single Female, a Sarah DeLappe podpisała kontrakt na napisanie scenariusza filmu. DeLappe jest najbardziej znana ze swojej pracy przy horrorowej komedii A24 Bodies Bodies Bodies z 2022 roku.

Remake poprowadzą gwiazda Wednesday Jenna Ortega oraz Taylor Russell, gwiazda Do ostatniej kości. Obie będą pełnić także funkcję producentów obok Stacey Sher i Marisy Paiva. Projekt na razie nie ma jeszcze reżysera ani docelowej daty premiery.

Oryginalny film z 1992 roku wyreżyserował Barbet Schroeder, a jego fabuła opierała się na powieści Johna Lutza. W rolach głównych wystąpiły Bridget Fonda jako Allie oraz Jennifer Jason Leigh jako Hedy.

Dla przypomnienia fabuła produkcji:

Hedy Carlson (Jennifer Jason Leigh) zjawia się w apartamencie Allie Jones (Bridget Fonda), kiedy Allie najbardziej jej potrzebuje, chwilę po tym jak wyrzuciła z domu swojego niewiernego chłopaka (Steven Weber). W eleganckiej i inteligentnej Allie widzi kobietę, którą chciałaby być. Hedy wprowadza się nie tylko do mieszkania Allie, ale i do wszystkich, nawet jej najbardziej intymnych aspektów życia. Zmienia styl ubierania, ścina i farbuje włosy na taki sam odcień rudego, jaki nosi Allie. Kiedy Allie znowu zaczyna spotykać się ze swoim chłopakiem, nieświadomie zrywa ich milczący pakt, który miał obie utrzymać przy życiu w niebezpiecznych nowojorskich zaułkach. Kobiety zostają zmuszone do ostateczności, i tylko jednej uda się wyjść z tej opresji cało.

Źrodło: Deadline