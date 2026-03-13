3. sezon "Wywiadu z wampirem" z premierą pod innym tytułem - nadchodzi "The Vampire Lestat"

AMC wyznaczyło datę premiery 3. sezonu serialu Wywiad z wampirem. Stacja postanowiła jednak trochę zabawić się z widzami i zmieniła całkowicie tytuł serii. Trzeci sezon promowany jest jako produkcja pt. "The Vampire Lestat". Zadebiutował także pierwszy zwiastun.

kadr z 3. sezonu "Wywiadu z wampirem" pt. "The Vampire Lestat"

Projekt opiera się na powieściowym cyklu Anne Rice "Kroniki wampirów". Dotychczasowe dwa sezony Wywiadu z wampirem opierały się na fabule książki o tym samym tytule. The Vampire Lestat ma adaptować kolejną część cyklu, która również nosi taką samą nazwę.

Według doniesień "Wampir Lestat" także doczeka się dwusezonowego przeniesienia na szklany ekran. Serial ma jednak czerpać nie tylko z wspomnianej powieści. Będzie też zawierał elementy ze wszystkich książek z serii.

Centralną postacią dwóch pierwszych sezonów był Louis. Teraz czas na historię Lestata, w którego wciela się Sam Reid. Wampir Lestat zakłada rockowy zespół i wyrusza w elektryzującą trasę po wielu miastach, nawiedzany przez "muzy" ze swojej dzikiej i buntowniczej przeszłości. Wraz ze wzrostem popularności i gwiazdorskiej potęgi jego zespołu, rośnie też wpływ Lestata na wampiry i ludzi. W tle narasta zaś Wielka Konwersja, nienaturalny, gwałtowny wzrost populacji wampirów.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę uzupełniają Jacob Anderson jako Louis de Pointe du Lac, Assad Zaman jako Armand, Eric Bogosian jako Daniel Molloy, Delainey Hayles jako Claudia, Justin Kirk jako Raglan James i Jennifer Ehle.

Rolin Jones pełni funkcję twórcy i showrunnera. Premiera The Vampire Lestat już 7 czerwca 2026 roku na AMC+. Na razie nic nie wiemy o polskiej dacie debiutu.

Źrodło: AMC+, Dark horizons