Bradley Cooper przejmie reżyserię prequela "Ocean's 11"?

Bradley Cooper prowadzi rozmowy w sprawie objęcia funkcji reżysera przygotowywanego przez Warner Bros. Pictures prequela "Ocean's 11". Projekt powstaje we współpracy z wytwórnią LuckyChap Entertainment należącą do Margot Robbie, która cały czas pozostaje gwiazdą i producentką filmu.

Wcześniej z projektem związany był nominowany do Oscara reżyser Lee Isaac Chung, który rozwijał film razem z Robbie. Kilka tygodni temu twórca opuścił projekt. Według doniesień nastąpiło to w przyjaznej atmosferze i było efektem różnic kreatywnych.

Cooper był już wcześniej wymieniany jako jeden z potencjalnych aktorów w obsadzie, dlatego przejęcie reżyserii mogłoby oznaczać jego podwójną rolę przy produkcji. Dla filmowca byłby to także powrót do bardziej komercyjnego kina, bowiem jego ostatnie dwa projekty, "Maestro" oraz "Czy mnie słychać?", nie spełniły oczekiwań frekwencyjnych ani nie zdobyły takiego uznania wśród krytyków na jakie liczono.

Scenariusz filmu napisała Carrie Solomon na podstawie postaci stworzonych przez George'a Claytona Johnsona i Jacka Goldena Russella. Według nieoficjalnych informacji fabuła ma być osadzona wokół Grand Prix Monako w 1962 roku. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się latem w Monako.

Źrodło: Puck News