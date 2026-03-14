Aaron Pierre dołącza do obsady "Superman: Man of Tomorrow" 0

Aaron Pierre, który wciela się w postać Johna Stewarta w nadchodzącym serialu "Lanterns" od HBO, zasilił obsadę filmu "Man of Tomorrow" w reżyserii Jamesa Gunna.

Aktor zwrócił na siebie większą uwagę po występie w thrillerze "Rebel Ridge" z 2024 roku w reżyserii Jeremy'ego Saulniera. Ta rola sprawiła, że Aaron Pierre zaczął pojawiać się w coraz większych projektach. W ostatnim czasie dołączył także do obsady filmu "Star Wars: Starfighter" przygotowywanego przez Shawna Levy'ego.

W "Man of Tomorrow" Pierre spotka się z obsadą znaną już z pierwszej części. Do swoich ról powrócą David Corenswet jako Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan jako Lois Lane oraz Nicholas Hoult jako Lex Luthor. W filmie wystąpią również m.in. Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Frank Grillo oraz Lars Eidinger, który ma wcielić się w Brainiaca.

Zdjęcia do "Man of Tomorrow" mają rozpocząć się w kwietniu. Premiera filmu została wyznaczona na 9 lipca 2027.

Źrodło: The InSneider