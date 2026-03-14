Projekt "Star Trek: Year One" został zaprezentowany Paramount Skydance 0

Pomysł na nowy serial osadzony w uniwersum Star Trek został oficjalnie zaprezentowany władzom Paramount Skydance. Produkcja zatytułowana "Star Trek: Year One" miałaby opowiadać o pierwszym roku dowodzenia kapitana James T. Kirk na pokładzie statku USS Enterprise.

Informację potwierdził w rozmowie z "TrekMovie" współshowrunner serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy", Henry Alonso Myers. Twórca ujawnił, że wraz z producentem wykonawczym Akivą Goldsmanem przygotowali obszerne materiały koncepcyjne i przedstawili je decydentom studia.

Koncepcja "Star Trek: Year One" została po raz pierwszy publicznie omówiona podczas San Diego Comic-Con w lipcu ubiegłego roku. Wtedy Goldsman tłumaczył fanom, że twórcy chcą wypełnić luki w kanonie serii, które obejmują okres między wydarzeniami z "Star Trek: Nieznane nowe światy" a początkiem klasycznego "Star Treka". Celem byłoby pokazanie drogi prowadzącej do momentu, w którym Kirk obejmuje pełne dowództwo nad Enterprise w interpretacji Paula Wesleya, który wciela się w młodszą wersję bohatera w obecnych serialach franczyzy.

Na razie jednak projekt pozostaje w fazie rozpatrywania przez Paramount Skydance, a jego przyszłość zależy od decyzji studia.

Źrodło: comicbookmovie.com