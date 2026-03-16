Oglądalność Oscarów wbrew krytyce ma się dobrze – dane zaskakują 0

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że popularność gali Oscarów spada w sposób nieodwracalny. W porównaniu z latami 90., gdy transmisje przyciągały nawet 40–55 milionów widzów na antenie American Broadcasting Company, wyniki z początku obecnej dekady wyglądały dramatycznie. Jednak najnowsze dane pokazują zaskakujący trend: oglądalność prestiżowej ceremonii stopniowo rośnie od 2021 roku.

Wczytywanie...

Największy kryzys nastąpił podczas gali w 2021 roku, zorganizowanej w cieniu pandemii COVID-19. 93. ceremonia rozdania Oscarów przyciągnęła jedynie 10,4 miliona widzów – najmniej w historii wydarzenia. Uroczystość odbyła się wtedy w Union Station zamiast w tradycyjnym Dolby Theatre i miała znacznie skromniejszą oprawę. Dla porównania jeszcze w 2019 roku, gdy statuetkę dla najlepszego filmu zdobył Green Book, transmisję oglądało około 29 milionów osób. Rok później, kiedy triumfował koreański film Parasite, widownia wyniosła około 23 milionów.

Po pandemicznym załamaniu nastąpiło jednak stopniowe odbicie. W 2022 roku galę obejrzało już 16,6 miliona widzów. W* 2023 roku liczba ta wzrosła do 18,7 miliona*, a w 2024 – do 19,5 miliona. W 2025 roku oglądalność osiągnęła 19,69 miliona widzów, przy czym w statystyce uwzględniono zarówno transmisję telewizyjną, jak i oglądanie w serwisie Hulu.

Choć wynik nadal jest znacznie niższy niż kilkanaście lat temu, w realiach współczesnej telewizji pozostaje imponujący. Wiele wydarzeń rozrywkowych niebędących transmisjami sportowymi nie jest w stanie zgromadzić tak dużej publiczności.

Zmiany w sposobie oglądania mediów wyraźnie wpływają na całą branżę. Platformy streamingowe, takie jak Netflix, przejęły znaczną część rynku, a według danych firmy Nielsen w 2025 roku streaming odpowiadał za 44,8% całkowitej oglądalności telewizji – więcej niż tradycyjna telewizja kablowa i naziemna razem wzięte.

Organizatorzy Oscarów zaczynają dostosowywać się do tych zmian. Po włączeniu transmisji streamingowej w 2025 roku zapowiedziano kolejny krok: od 2029 roku gala ma być transmitowana globalnie na platformie YouTube, dostępnej bezpłatnie dla widzów na całym świecie.

Decyzja ta ma ułatwić dostęp międzynarodowej publiczności i przyciągnąć młodszych widzów, którzy coraz rzadziej korzystają z tradycyjnej telewizji. Czy ten ruch zapewni Oscarom długoterminową popularność? Na odpowiedź przyjdzie jeszcze poczekać, ale rosnące wyniki oglądalności sugerują, że gala wciąż potrafi przyciągać uwagę globalnej publiczności.

Źrodło: ComingSoon