Oscary 2026: "Jedna bitwa po drugiej" wielkim wygranym, "Grzesznicy" z nagrodą, która przejdzie do historii 1
Dziś w nocy miało miejsce najważniejsze wydarzenie w filmowym świecie. W Los Angeles odbyła się 98. ceremonia wręczenia Oscarów, nagród filmowych przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Gala ta przejdzie do historii – po raz pierwszy w kategorii za najlepsze zdjęcia uhonorowana została kobieta, a także pierwszy raz przyznano nagrodę w nowej kategorii jaką jest "najlepszy casting".
Statuetki przyznane zostały w 24 kategoriach. Triumfatorem 98. gali Oscarów został film Paula Thomasa Andersona Jedna bitwa po drugiej zdobywając aż 6 statuetek. Członkowie Akademii uznali go najlepszym filmem 2025 roku. Z pierwszymi w swojej karierze Oscarami z gali wyszedł też Anderson zwyciężając w kategorii na najlepszą reżyserię i scenariusz adaptowany. Film zapewnił też Seanowi Pennowi trzeciego Oscara w karierze. Aktor jednak nie odebrał statuetki osobiście.
Zaś Grzesznicy Ryana Cooglera, którzy byli faworytem tej gali z nominacjami w 16 kategoriach zdobyli jedynie 4 nagrody. Łączący elementy filmu muzycznego i horroru o wampirach obraz zdobył uznanie w kategoriach scenariusz oryginalny, aktor pierwszoplanowy, muzyka oraz zdjęcia. Po raz pierwszy w historii Oscarów w kategorii za najlepsze zdjęcia nagrodę zdobyła kobieta. Laureatką, która przeszła do historii jest Autumn Durald Arkapaw, operatorka Grzeszników.
Ciekawie prezentują się wygrani w kategorii dla najlepszego filmu krótkometrażowego. Tak, wygrani, gdyż po raz siódmy w historii przyznano dwa Oscary w jednej kategorii, co oznacza, że wynik głosowania członków Akademii zakonczył się remisem. Zwycięzcami zostali Śpiewacy i Dwie osoby wymieniające się śliną.
Nie obyło się też bez polskiego akcentu. Za najlepszą krótkometrażową animację doceniono Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa, twórców The Girl Who Cried Pearls.
Z trzema nagrodami wyszedł też Frankenstein Guillermo del Toro, film opowiadający nieszczęśliwą historię monstrum stworzonego przez potwora w ludzkiej skórze.
Poniżej pełna lista zwycięzców tegorocznej gali rozdania Oscarów:
- Najlepszy film: "Jedna bitwa po drugiej"
- Najlepsza reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
- Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Jessie Buckley – Hamnet
- Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Michael B. Jordan – "Grzesznicy"
- Najlepsza aktorka drugoplanowa: Amy Madigan – Zniknięcia
- Najlepszy aktor drugoplanowy: Sean Penn – "Jedna bitwa po drugiej"
- Najlepszy scenariusz adaptowany: Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"
- Najlepszy scenariusz oryginalny: Ryan Coogler – "Grzesznicy"
- Najlepszy casting – Cassandra Kulukundis "Jedna bitwa po drugiej"
- Najlepsze zdjęcia: Autumn Durald Arkapaw "Grzesznicy"
- Najlepszy montaż: "Jedna bitwa po drugiej"
- Najlepszy dźwięk: F1: Film
- Najlepsze efekty specjalne: Avatar: Ogień i popiół
- Najlepsze kostiumy: Frankenstein
- Najlepsza charakteryzacja: "Frankenstein"
- Najlepsza scenografia: "Frankenstein"
- Najlepsza muzyka: "Grzesznicy"
- Najlepsza piosenka: "Golden", K-popowe łowczynie demonów
- Najlepszy film międzynarodowy: Wartość sentymentalna (Norwegia)
- Najlepszy film dokumentalny: Pan Nikt kontra Putin
- Najlepszy film animowany: "K-popowe łowczynie demonów"
- Najlepszy film krótkometrażowy: "Śpiewacy" i "Dwie osoby wymieniające się śliną"
- Najlepszy dokumentalny film krótkometrażowy: Wszystkie puste pokoje
- Najlepszy animowany film krótkometrażowy: The Girl Who Cried Pearls
Źrodło: Deadline
