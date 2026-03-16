Oscary 2026: "Jedna bitwa po drugiej" wielkim wygranym, "Grzesznicy" z nagrodą, która przejdzie do historii 1

Dziś w nocy miało miejsce najważniejsze wydarzenie w filmowym świecie. W Los Angeles odbyła się 98. ceremonia wręczenia Oscarów, nagród filmowych przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Gala ta przejdzie do historii – po raz pierwszy w kategorii za najlepsze zdjęcia uhonorowana została kobieta, a także pierwszy raz przyznano nagrodę w nowej kategorii jaką jest "najlepszy casting".

Statuetki przyznane zostały w 24 kategoriach. Triumfatorem 98. gali Oscarów został film Paula Thomasa Andersona Jedna bitwa po drugiej zdobywając aż 6 statuetek. Członkowie Akademii uznali go najlepszym filmem 2025 roku. Z pierwszymi w swojej karierze Oscarami z gali wyszedł też Anderson zwyciężając w kategorii na najlepszą reżyserię i scenariusz adaptowany. Film zapewnił też Seanowi Pennowi trzeciego Oscara w karierze. Aktor jednak nie odebrał statuetki osobiście.

Zaś Grzesznicy Ryana Cooglera, którzy byli faworytem tej gali z nominacjami w 16 kategoriach zdobyli jedynie 4 nagrody. Łączący elementy filmu muzycznego i horroru o wampirach obraz zdobył uznanie w kategoriach scenariusz oryginalny, aktor pierwszoplanowy, muzyka oraz zdjęcia. Po raz pierwszy w historii Oscarów w kategorii za najlepsze zdjęcia nagrodę zdobyła kobieta. Laureatką, która przeszła do historii jest Autumn Durald Arkapaw, operatorka Grzeszników.

Ciekawie prezentują się wygrani w kategorii dla najlepszego filmu krótkometrażowego. Tak, wygrani, gdyż po raz siódmy w historii przyznano dwa Oscary w jednej kategorii, co oznacza, że wynik głosowania członków Akademii zakonczył się remisem. Zwycięzcami zostali Śpiewacy i Dwie osoby wymieniające się śliną.

Nie obyło się też bez polskiego akcentu. Za najlepszą krótkometrażową animację doceniono Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa, twórców The Girl Who Cried Pearls.

Z trzema nagrodami wyszedł też Frankenstein Guillermo del Toro, film opowiadający nieszczęśliwą historię monstrum stworzonego przez potwora w ludzkiej skórze.

Poniżej pełna lista zwycięzców tegorocznej gali rozdania Oscarów:

Źrodło: Deadline